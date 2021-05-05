عاجل.. الجيش الأمريكي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فشل تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات «مينيوتمان 3»، موضحة أنه لم يكن مسلحا، بينما جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الخلل.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي، في بيان، أن الجيش الأمريكي يعتزم القيام بتجربة جديدة لإطلاق هذا الصاروخ.

وكان من المفترض إطلاق الصاروخ في الساعات الأولى من الأربعاء، من قاعدة «فاندنبرج الجوية» في ولاية كاليفورنيا.

وهذه التجربة التي منيت بالفشل لا تختلف عما يقوم بها سلاح الجو الأمريكي بانتظام، لإظهار فعالية الرد النووي الأمريكي وطمأنة حلفاء واشنطن.

ولم يوضح البيان أين كان يفترض أن يسقط، لكن تجارب الصواريخ غالبا ما تطلق باتجاه جزر مارشال وتسقط في البحر.

وهذا الصاروخ الذي دخل في الخدمة قبل نصف قرن، هو الأرضي الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ 2005.

ويجري تثبيت الصاروخ في منصات الإطلاق المنتشرة في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنج، وداكوتا الشمالية، ومونتانا.

وتضم الترسانة النووية الأمريكية أيضا صواريخ «ترايدنت» التي تطلق من البحر، وتنشر في غواصات أمريكية وقنابل نووية تحملها قاذفات استراتيجية.