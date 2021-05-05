آخر أخبار كورونا في مصر.. 81 إصابة بالقليوبية وأسوان ووفاة «فقوسة»

توغل فيروس كورونا في محافظات مصر، وتعددت أرقام الإصابات والوفيات حيث بلغ عدد إصابات كورونا في مصر اليوم 1090 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة وفاة حسب ما أعلنت وزارة الصحة، سجلت منهم محافظة القليوبية 65 حالة إيجابية، و6 وفيات، وتوفى طفل في سوهاج متأثرا بكورونا، وفي أسوان سجلت 16 إصابة جديدة، بينهم 3 سودانيين، وتعافي في الغربية 46 مصابا، فيما شددت محافظة الإسكندرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية فأغلقت 9 منشآت، وأعلنت محافظة الدقهلية وفاة الشهيد رقم 72 من أعضائها.

65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق البيان الإحصائي بمديرية الصحة بالقليوبية، بينما سجلت المحافظة 7 حالات من خارج القليوبية، و6 حالات وفيات في 4 مستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي وفيات منذ بداية الجائحة وحتى الآن 1373حالة.

وشدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا، وناشد المواطنين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار.

وفاة طفل في سوهاج متأثرا بفيروس كورونا

وأعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة بسوهاج، وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ومن جهة أخرى أعلن المصدر شفاء 36 حالة من مصابي فيروس كورونا من حالات العزل المنزلي بعد خضوعهم للعزل وتطبيق بروتوكول العلاج منزليا، وعودتهم لممارسة حياتهم بعد تمام الشفاء مرتديين الكمامات تحسبا لإصابتهم مرة أخرى.

وسجلت محافظة كفر الشيح نحو 382 حالة إصابة جديدة، منذ بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كما سجلت نحو 38 حالة وفاة داخل المستشفيات، بينما يخضع للعلاج نحو 279 مريضا، وتعافى 65 مصابًا من الفيروس، بينما سجلت المحافظة نحو 5511 حالة إصابة منذ بدء جائحة كورونا في العالم ونحو 447 حالة وفاة.

تعافي 46 مصاب بكورونا في الغربية

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، خروج 46 متعافيًا بعد التحسن والشفاء التام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز، وتحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، مع متابعتهم في المنزل عن طريق فرق الطب الوقائي، ومن جهة أخرى زار وفد الرعاية الحرجة بوزارة الصحة مستشفيات الغربية، يرافقه فريق الجودة ومكافحة العدوى واللجنة العلمية ولجنة الأكسجين ومشرفات التمريض ومهندس وفني الصيانة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتباع بروتوكول العلاج لمرضى كورونا.

وفاة الكابتن «مدحت فقوسة» في بورسعيد

وتوفى الكابتن مدحت فقوسة، ابن بورسعيد وأول مدرب مصري يحصل على بطولة كأس العالم العسكرية، ونجم النادى المصري السابق، اليوم عن عمر ناهز 75 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد حسب ما أكده المقربون منه، وستشيع جنازته بعد صلاة العصر غدا الخميس من مسجد المتعال والدفن بمقابر بورسعيد.

نقابة أطباء الدقهلية تعلن وفاة الشهيد 72 بين أعضائها

ونعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم، الدكتور أحمد محمد المتولي النجار، استشاري الأطفال، والذي وفاته المنيه بعد إصابته بالفيروس أثناء عمله، في مستشفى النجيلة بمرسي مطروح، وتوفى في عزلها، ليرتفع عدد شهداء كورونا من أطباء الدقهلية إلى 72 طبيبا خلال مقاومة الجائحة في عامي 2020 و2021، من بينهم 21 طبيبا خلال عام 2021.

«صحة الدقهلية والشرقية» يتوسعان في إعطاء لقاح كورونا

وتوسعت مديرية الصحة بالدقهلية في إعطاء لقاح كورونا فبعد استهداف أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الغسيل الكلوي، توجهت اليوم الفرق الطبية إلى كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة، وتم تطعيم عدد كبير من الأساقفة والقساوسة والرهبان بلقاح فيروس كورونا.

وفي محافظة الشرقية باشرت الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة والتي انطلقت فاعليتها منذ أمس للمرة الأولي بمديرية صحة الشرقية.

حملات مكثفة في الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

ونظمت محافظة الإسكندرية حملات مكبرة في نطاق حى المنتزه ثان شرقا، وحي الجمرك غربا، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 9 منشآت وفرض غرامة فورية تقدر بـ22 ألف جنيها وضبط 38 حالة إشغال متنوع.