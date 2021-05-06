10 إجراءات بمساجد مطروح لاستقبال المصلين في عيد الفطر

حددت القرارات الصادرة عن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بشأن تنظم صلاة العيد على مستوى جميع محافظات مصر، منها محافظة مطروح، إجراءات جديدة في المساجد للحد من إصابات فيروس كورونا، والتى من بينها الابتعاد عن الزحام، ومنع التكدسات في المساجد وعدم الصلاة في المساجد غير المجهزة وغير المصرح لها من جانب وزارة الأوقاف، لعدم توافر الاشتراطات.

وتراعي القرارات الوزراية الجديدة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، فى ظل تفشى الموجة الثالثة وتزايد أعداد الوفيات والمصابين على مستوى جميع دول العالم.

التفتيش على المساجد فى مطروح

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزراة الأوقاف في مطروح، إن المساجد التي تشهد إقامة صلاة الجمعة في مطروح خلال الفترة الأخيرة هي التى ستستقبل المصلين في صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن الثمانية بنطاق المحافظة.

وأضاف عبدالبصير، لـ«الوطن»، أن هناك متابعة من المفتشين بمديرية أوقاف مطروح، وإدارات الأوقاف للمرور بشكل يومي على المساجد التي تستقبل المصلين حاليا في صلاة التراويح، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات التى أقرتها الوزارة من عدمة، تحت إشراف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدم السماح بأى إجازات لجميع الأئمة وخطباء المساجد.

وأكد أنه من بين الإجراءات المتبعة، غلق دورات المياه وعدم فتح المساجد على مدار اليوم، وغلقها بعد الصلاة مباشرة، والتأكيد على تطبيق الإشتراطات، والتباعد الإجتماعى بين المصلين داخل المساجد، وعدم السماح بالمشاركة في صلاة التهجد بالمساجد، وعدم السماح بالإعتكاف.

إجراءات مساجد في مطروح لاستقبال المصلين لصلاة العيد

ووضعت مديرية الأوقاف بمطروح 10 اشتراطات فى المساجد التي تستقبل المصلين فى صلاة العيد بنحو: «عدم السماح بصلاة عيد الفطر في الساحات، وقصر الصلاة على المساجد الكبرى فقط، والتى تقام فيها صلاة الجمعة وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد واصطحاب المصلى الشخصى، وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق فقط، وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

كما تشمل: «عدم السماح بزيارة الأضرحة، منع إقامة المناسبات الاجتماعية من أفراح أو عزاء بالمساجد، وعدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، وفتح مصليات السيدات تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية ، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات».