إيقاف زواج تلميذة بالصف الثالث الإعدادي بسوهاج

تمكنت وحدة حماية الطفل، بمركز ومدينة أخميم بسوهاج برئاسة حسين حبارير، رئيس المدينة، ورئيس اللجنة الفرعية لوحدة حماية الطفل، اليوم، من إيقاف حالة زواج مبكر لتلميذة في الصف الثالث الإعدادي.

وقال مقرر اللجنة الفرعية بأخميم، إنه ورد بلاغ لوحدة الحماية من خط نجدة الطفل 16000 بمحاولة ولي أمر من إحدى قرى مركز ومدينة أخميم، إتمام زواج ابنته الطفلة القاصر، بالصف الثالث الإعدادي، والبالغة من العمر 15 عامًا.

وأضاف مقرر اللجنة، أنه تم إيقاف زواج الطفلة، بعد أخذ التعهدات اللازمة على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونية للزواج.

جدير بالذكر أن وحدة حماية الطفل بأخميم تضم كلًا من حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية بأخميم «رئيساً»، والسيد على محمد مقرر اللجنة الفرعية، أحمد يوسف الأخصائي القانوني باللجنة، والحسيني علام الأخصائي النفسي، وخالد أحمد «مدخل بيانات»، وفاتن رجب سكرتير وحدة الحماية، وتعمل تحت إشراف اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان العام المحافظة، والتي يرأسها اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ومقرر الوحدة العامة نجاة موسى، ولمياء فتحي مسئولة الأمومة والطفولة بديوان عام محافظة سوهاج.

وكانت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة أخميم قد أوقفت عدد كبير من حالات الزواج المبكر خلال الشهور الماضية، وتم اخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمور الفتيات بعدم زواجها قبل بلوغ السن القانوني.