متحدث الحكومة: مسموح بالأفراح في قاعات مفتوحة حتى 9 مساء بحضور 300 شخص

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إقامة الأفراح والاحتفالات ممنوعة في القاعات المغلقة، تطبيقا للقرار التنظيمي الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر 2020.

وأكد «سعد» في تصريحات لـ«"الوطن»، إن الأفراح مسموح بإقامتها فقط في المساحات والقاعات المفتوحة، حتى الساعة التاسعة مساء، وبطاقة استعابية تصل إلى 300 فرد فقط.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن من يخالف هذه القرارات تطبق عليه العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء، بحيث سيجري تغريم المخالف وإغلاق القاعة إدارياً.

وأصدرت اللجنة العليا لكورونا، عدة قرارات اليوم، ضمن إجراءات الدولة للحد من كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

- غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من الساعة 9 مساء.

- السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة.

- حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أياً كانت.

- سريان تلك القرارات اعتباراً من غد الخميس 6 مايو، ولمدة أسبوعين حتى يوم 21 مايو.

- السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات والاشتراطات.

- غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة حركة الحافلات السياحية في العيد.

- منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.