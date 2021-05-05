استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مواجهات جنوب نابلس

استشهد الطفل الفلسطيني سعيد يوسف محمد عودة، وأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية أودلا جنوب نابلس.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الطفل «عودة» استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبه، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد عودة، من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما نقلت إصابة بالرصاص الحي لشاب في منطقة الظهر إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصفت حالته بالمستقرة.

كما أصيب 10 مواطنين فلسطينيين واعتقل آخران، مساء اليوم الأربعاء، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال على الموطنين في الحي، 6 منها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وإصابة جراء الضرب، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى الاعتداء على العرب وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.

كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراض جنوب قرية مادما جنوب محافظة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، لـ«وفا»، إن جرافة تابعة للاحتلال جرفت في منطقة «المعدات» جنوب مادما على أراض خاصة لمواطنين من القرية لتوسيع مستوطنة «يتسهار» الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، يواصل الأسيران الفلسطينيان عماد سواركة (37 عاما) من أريحا، والصحفي علاء الريماوي (43 عاما) من رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأكد نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأسير سواركة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ49 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في سجن «عيادة الرملة»، بعد أن نقل إليه مؤخرا من زنازين سجن «عسقلان».