المحلية والدولية.. تفاصيل خدمات الحوالات الفورية من البريد المصري

قدم البريد المصري العديد من الخدمات الجديدة في 2021 وبعضها متعلق بالحوالات الفورية المحلية والدولية وأسعارها، تستعرضها «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خدمة الحوالات الفورية الدولية

يقدم البريد المصري خدمة تبادل الحوالات المالية الدولية مع العديد من دول العالم باستخدام تبادل البيانات الإلكترونية، وذلك باستخدام تقنيات تشفير البيانات المتطورة لضمان سلامة البيانات المرسلة عبر الشبكة البريدية.

مزايا خدمة الحوالات الفورية الدولية:

- خدمة فعالة وموثوقة وآمنة.

- يتم دفع جميع التحويلات الواردة بالعملة المحلية.

- يمكن الحصول على الخدمة من مكاتب البريد الواسعة الانتشار داخل مصر، إذ يمكن للمستفيدين الحصول على التحويلات الواردة في أي مكان ملائم لهم.

- تخضع الخدمة لنظام ولوائح الاتحاد البريدي العالمي.

- رسوم خدمة الحوالات الفورية الدولية متغيرة، وتحدد وفقًا لشروط الاتفاق ثنائية الأطراف.

خدمة الحوالات الفورية المحلية

خدمة حوالة، هي عبارة عن خدمة حوالات فورية محلية، إذ يلتزم البريد المصري بدفع مبلغ من المال يتم إرساله من فرد إلى آخر أو من فرد إلى مجموعة أفراد مستفيدين داخل جمهورية مصر العربية مقابل رسوم الخدمة.

مزايا خدمة الحوالات الفورية المحلية

- تتميز الخدمة بالسرعة، إذ أنها أسرع وسيلة لإرسال الأموال، فتستغرق عملية وإرسال واستقبال الحوالة بضع ثوان فقط، ويستطيع المرسل إليه صرف قيمة الحوالة بعد تقديم إثبات الشخصية من أي مكتب بريد.

شروط خدمة الحوالات الفورية المحلية

- في حالة عدم صرف الحوالة يتم تمديد صلاحيتها 90 يومًا قبل الإلغاء.

- الحد الأقصى للمبالغ المسموح بتحويلها في المرة الواحدة هو 50 ألف جنيه مصري.

رسوم خدمة الحوالات الفورية المحلية

- حوالة حتى 100 جنيه: 5 جنيهات.

- حوالة من 101 جنيه إلى 800 جنيه: 8 جنيهات.

- من 800 جنيه إلى 50 ألف جنيه: 1% بحد أدنى 8 جنيهات مصري وبحد أقصى 200 جنيه.

- تخضع جميع الطلبات لرسوم إدارية قدرها: 1 جنيه.

المستندات اللازمة لخدمة الحوالات الفورية المحلية

- إثبات هوية صالح لكل من طلب العميل والمستفيد.