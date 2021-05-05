وزارة الأوقاف: عدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في ساحات المساجد

قال الدكتور محمد أبوستيت مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى، بنفس الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، وعدم السماح بإقامة الصلاة في ساحات المساجد.

انضباط في المساجد

وأضاف «أبوستيت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News»، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أن المسجد الذي تقام به صلاة الجمعة هو المسجد الذي يوجد به إمام وخطيب معتمد من وزارة الأوقاف، وهو الذي ستقام به صلاة عيد الفطر، وغير مسموح بإقامة الصلاة خارج المساجد، مؤكدا أن أكثر الناس التزاما وانضباطا هم رواد المساجد، ومنذ بدء شهر رمضان وحتى الآن، لا توجد أي مخالفات.

وتابع مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، بأن الوزارة تعقم المساجد وتنظفها، والمصلون يأتون إليها بالسجادات الخاصة بهم، موضحا أنه سيكون هناك تكثيف لأعمال النظافة قبل صلاة العيد.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن 6 قرارات يجري العمل بها من غد الخميس، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين، وهي:

1. غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

2. السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «دليفري» خلال تلك الفترة.

3. حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.

4. السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

5. غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة حركة الحافلات في العيد.

6. منح إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.