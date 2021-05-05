جاءت في الاختيار 2.. حكاية تصنيع المفرقعات داخل مزارع الإخوان

عرضت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، اعترافات أحد العناصر الإرهابية بعد القبض عليه، الذي اعترف بوجود مزرعتين بالبحيرة والإسكندرية، تتخذهما العناصر الإرهابية، كمقرات لتصنيع المواد المفرقعة والاحتفاظ بها هناك تجنبا للرصد الأمني، وتم استهداف هذه المزرعة، في إبريل 2017.

وأعلنت وزارة الداخلية، حينها أن معلومات التي توفرت لقطاع الأمن الوطني، أفادت بصدور تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج للقيادات داخل البلاد، بتشكيل مجموعات لهذه الكيانات بمحافظات «دمياط، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها، حيث تم تحديد وضبط 13 من تلك العناصر الإرهابية.

مزرعتان بالبحيرة والإسكندرية

وحددت الأجهزة الأمنية المزرعتين بنطاق محافظتي «البحيرة، الإسكندرية» المملوكتان للارهابيين شكري نصر محمد البر ورجب عبده عبده مغربى «مسئولى التنظيم بمحافظة كفر الشيخ»، حيث يتم استخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية.

ألغام أرضية وأحزمة ناسفة

توجهت القوات اللازمة لاستهداف وتفتيش المزرعتين، عقب استئذان نيابة أمن الدولة، حيث تم ضبط الآتي:

عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار، تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة، وكميات هائلة من بودرة وعجينة RDX، ووعاء حديدى كبير الحجم، يستخدم فى تكثيف الحمض الخاص بمادة RDX، أعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN، والسلاح الجرينوف المتعدد، والطبنجات 9 مم، بالإضافة لكميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها، وألغام أرضية مضاده للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، قنابل F1 يدوية، ودوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد.

وضبط كميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، كمية من مادة TATB شديدة الانفجار، 12 مفجر حربى يستخدم فى إعداد الأحزمة الناسفة، فضلا عن عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير وهياكل عبوات متفجرة بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم، كمية من حمض النايتريك، أقماع نحاسية تستخدم فى تكبير وتوجيه الموجة الانفجارية، نظارة مزودة بكاميرا، وكارت ميمورى «محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها»، كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.