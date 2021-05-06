جامعة طنطا تدشن «900900» كأول مستشفى ذكى بالمحلة الكبرى

نظمت جامعة طنطا ‏حفل لإطلاق مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا «مستشفى 900900»، كأول مستشفى ذكى بالمحلة الكبرى وذلك بحضور ‏عدد من نواب رئيس الجامعة، ‏‏ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية.

كما حضر الفعالية: «الإعلامى ‏أحمد المسلماني ممثل مجلس أمناء المؤسسة، ‏ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو المؤسسة ، والدكتور عبد الهادي القصبي، والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال‏ الأعمال بالمحافظة والإعلاميين والصحفيين».

وأكد الدكتور محمود ذكى، ‏رئيس جامعة طنطا، أن تدشين ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا لإنشاء مستشفى المحلة الجديد، يعد مصدر فخر لكل أبناء إقليم الدلتا، كونه مشروع وطنى وإنجاز أثبت قدرة المصريين على البناء والتعمير.

‏أشار رئيس الجامعة، خلال كلمته في حفل التدشين الذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبري بالمجمع الطبي بطنطا، إلى أن فكرة إنشاء مستشفى 900900 تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏لتقديم خدمة طبية متميزة وبجودة عالية لأبناء إقليم الدلتا، ‏موضحًا أن المستشفى تم تصميمه بمواصفات عالمية .

ولفت إلى أن حلم إنشاء المستشفى تحول لفكرة وتحولت الفكرة إلى حقيقة، بإعلان التدشين في 4 شهور فقط اختصارًا للوقت الذى قدر بـ18 شهر ، حيث بدأ العمل الفعلى في التنفيذ بداية من تخصيص الأرض مرورًا بعمل الرسومات الهندسية، حتى إنشاء ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا والتى ستتولى تمويل المستشفى.

المستشفى تم تصميمه بمواصفات عالمية بطاقة استيعابية 600 سرير

وتابع: أن المشروع الجديد سيتم إنشائه على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 12 آلاف متر مربع، ‏بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مباني المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 ‏سرير.