«حياة كريمة» يهدي مواطنين بأسيوط مشروع «تسمين مواشي»

وصل قطار «حياة كريمة» لقرية الفتح التابعة لمحافظة أسيوط، في إطار دوره الاجتماعي والمجتمعي برصد الحالات الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية؛ إذ يساعد البرنامج العديد من المواطنين الذين يحتاجون إلى بداية مشاريعهم الخاصة التي تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع.

وقدم برنامج «حياة كريمة»، الذي عُرض اليوم على شاشة « دي إم سي»، مساعدة لحالتين من قرية الفتح في محافظة أسيوط، وهما أحمد الحسيني والسيدة آيات قمح، كما عرض البرنامج تقريرًا من جيران أحمد الحسيني، قبل تقديم المساعدة له؛ إذ أكدوا أن هذا الشخص يتسم بحب الجميع والاحترام المتبادل بينه وأهل القرية بالكامل.

وقال أحد الجيران، عن أحمد الحسيني، إنه يعمل بالعقد في أحد المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط براتب 400 جنيه، كما أنه يعمل نجارًا عقب انتهاء فترة العمل باليومية، ولكن هذا الأمر لا يكفي أسرة مكونة من 3 أبناء ووالده ووالدته.

وقال «الحسيني» خلال التقرير، إنه خريج جامعة الأزهر كلية لغة عربية قسم تاريخ وحضارة، دفعة 2008.

فيما قال جيران السيدة آيات قمح، إنها محترمة للغاية، وتسعي لتوفير مصدر رزق حلال لها وأسرتها المكونة من 6 أطفال، ووالدهم بدون مصدر رزق أو عمل.

وقدم برنامج «حياة كريمة» مشروعا لتسمين المواشي لأحمد الحسيني، بالمشاركة مع السيدة آيات قمح، عبارة عن مشروع لتسمين العجول، مشترك بين الحالتين.