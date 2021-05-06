مسلسل ولاد ناس الحلقة 24.. ابن محمود حجازي يدعي إصابته بمرض خطير

مسلسل ولاد ناس الحلقة 24، شهدت تطورا كبيرا جذبت انتباه المشاهدين؛ إذ ادعى الطفل يوسف، نجل الفنان محمود حجازي، المرض من أجل رجوع والديه في قرار الانفصال، ليظلوا بجانبه، وعندما اكتشف والده حقيقة الأمر ظهر على وجهه الغضب الشديد لأن نجله خدعه، وجعله في حالة من التوتر والقلق.

ومن ضمن الأحداث نشوب مشاجرة كبيرة بين «باسل»، نجل الفنان إيهاب فهمي، الذي يجسد دور «الإعلامي» وصديقه «ياسر».

ومن الأحداث التي شهدتها الحلقة أيضا، ذهاب الفنان أحمد وفيق إلى زوجته رانيا فريد شوقي، ليخبرها بأن الدكتور الألماني الذي من المفترض أن يجري عملية جراحية لنجلهما «وليد» حتى يرجع إلى طبيعته، يزور مصر كل عام، ومن الممكن أن يجري وليد العملية الجراحية في مصر، بدلا من السفر إلى ألمانيا.

مسلسل ولاد ناس الحلقة 23

في مسلسل ولاد ناس الحلقة 23، لا يزال الخوف والتوتر يلازم كل صناع هذا العمل الدرامي من أن تلاحقهم تهمة التسبب في حادث انقلاب الأتوبيس، ويواجه الفنان أحمد وفيق «يحيى» مصيره مع زوجته الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد أن اكتشفت خيانته الزوجية، ودخلا في دوامة خلافات أسرية شديدة.

مسلسل ولاد ناس الحلقة 22، بدأت باكتشاف الفنانة وفاء صادق «أروى»، بأن زوجها صبري فواز «المحامي»، كان يحب زوجة صديقه المتوفى «عادل»، وكانت على علم بهذا الموضوع دون علمه للحافظ على بيتها، وعندما واجهته دخل صبري فواز في صدمة كبيرة، بعد معرفتها العلاقة بينه وزوجة صديقه المتوفى «عادل»، الذي كان يؤدي دوره الفنان محمد سليمان، وحاول إقناعها بأن هذا الأمر مجرد أوهام في خيالها، وأخبرها بأنه يحبها كثيرا.