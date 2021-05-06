بشرى لـ10 ملايين مواطن.. ضم «العلاوات الخمس» يرفع «معاشات يوليو» 13%

كشف مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/ 2022، عن توجه الحكومة لتحسين دخول أصحاب المعاشات، اعتباراً من أول يوليو، بزيادة 13%، لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم.

مخصصات مالية لزيادة المعاشات

البيان المالي الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب لمراجعته، وطالعته «الوطن»، يشير إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.

8 مليارات جنيه زيادة سنوية

وذكرت وزارة المالية، في مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الخزانة تحملت التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنتظمة (العلاوات الخمس) للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، وبلغت تكلفتها للعام المالي الحالي 35 مليار جنيه تقريباً، وستستمر تكلفتها السنوية في الزيادة في حدود 8 مليارات جنيه.

وتعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، ويكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتشمل زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتباراً من بداية العام المالي الجديد.

وتتضمن القرارات المرتقبة منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً وبدون حد أقصى.