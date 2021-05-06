تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.. 10 مزايا لمبادرة التمويل العقاري

مزايا عدة تشملها مبادرة التمويل العقاري، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حيث تسمح المبادرة بالتقسيط لمدة 30 عاما بفائدة متناقصة 3%.

ومن ضمن مزايا المبادرة، إتاحة الفرصة لمن هم فوق سن الـ60 عاما، من أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وترصد السطور التالية مزايا مبادرة التمويل العقاري، وهي كما يلي:

مزايا مبادرة التمويل العقاري

1- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

2- الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

3- الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري 54 ألف جنيه سنويا.

4- قيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل نحو 1027 جنيها.

5- تشترط مبادرات التمويل العقاري في مصر، التي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة، وكاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، وألا يكون عليها أي مخالفات.

6- تستهدف مبادرة التمويل العقاري المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

7- تكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

8- أعلن البنك المركزي، خلال الأيام الماضية، بعض الأمور المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري، والفئات المستفيدة منها، ومن ضمن المستفيدين أصحاب المعاشات، أي من هم فوق سن 60 عاما.

9- حدد البنك المركزي عددا من الشروط، تتمثل في نظام السداد، بالنسبة لأصحاب المعاشات، والذي يختلف عن نظام السداد بالنسبة للفئات الأقل عمرا.

10- التقسيط لمدة 30 سنة، بفائدة متناقصة 3%.

واشترط البنك المركزي على أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، سداد نسبة أكبر في مقدم الوحدة، قد تصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي في هذا الصدد.

كما تختلف عدد السنوات المتاحة للتقسيط بالنسبة لأصحاب المعاشات، عن الفئات الأصغر سنا، فبالنسبة لأصحاب المعاشات يتاح لهم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عاما، عكس الفئات الأصغر سنا الذين يتاح لهم سداد باقي ثمن الوحدة على 30 عاما.