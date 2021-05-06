تموين الغربية: توريد 56 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلن المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد 56 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

الانتهاء من توريد ٥٦ ألف طن من الأقماح بالغربية بكافة الشون والصوامع

وأوضح وكيل الوزارة أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تحقيق المستهدف هو توريد ١٣٢ ألف طن من الأقماح بالشون والصوامع بقري ومراكز المحافظة

وأشار إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن، كما طالب المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

محافظ الغربية يوجه بتوفير التسهيلات وتيسيرات اللازمة للمزارعين أثناء التوريد

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

التحقق من جوده الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع

كما وجه المحافظ إلى ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.