عاجل.. الحكومة توضح حقيقة فيديو قرار فرض حظر التجول: قديم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين المقبلين، منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، موضحا أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا وبالتالي فإن كافة المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي.

وأوضح أنه وفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مشيراً إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.