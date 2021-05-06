«شفاء الأورمان يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

اتخذ مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المستشفي فى ظل المناعة الضعيفة لمرضي الأورام .

ويطبق المستشفى الإجراءات بدقة وعناية فائقة على الجميع، مع الحفاظ على حقوق المرضي فى تلقي العلاج بصورة طبيعية دون التأثر بهذه الإجراءات التى تهدف لحماية المرضي وكافة المتعاملين من المرافقين والزوار والعاملين بالمستشفى.

ويتخذ المستشفي عدة إجراءات احترازية ووقائية أهمها تخصيص منطقة فحص مجهزة، يقوم عليها فريق طبي مدرب للتعامل مع حالات الاشتباه، حيث يتم قياس درجة الحرارة وفى حالات الاشتباه يتم عزل المشتبه به فى غرفة منعزله وعمل مسحة وإجراءات طبية أخرى متبعة لحين ظهور نتيجة العينة .

ويحدد المستشفي مواعيد مسبقة للمرضي من خلال «كارت المتابعة» ، الذى يدون فيه موعد حضور المريض، وفى حالة حضور المريض فى موعده المحدد لا تستغرق عملية دخوله وحصوله على الخدمة سوى دقائق قليلة، أما فى حالة حضوره مبكرا عن الموعد المحدد فيضطر للانتظار حتى موعده المقرر، أو دخوله فى حالة حصول المرضى الذين يسبقونه على الخدمات الطبية المقررة .

وخصص المستشفي استراحة مجهزة ومكيفة للمرافقين وأسر المرضي أمام المستشفي تضم دورات مياه ومصلى صغير، فيما خصص مقاعد وتندات للمرضي الذين يحضرون مبكرا عن موعدهم المحدد مسبقا، ولا يستغرق وقت الانتظار طويلا .

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن العاملين فى المستشفي يقومون بجهد مضاعف منذ أزمة كورونا، من خلال تطبيق إجراءات احترازية لحماية الآلاف من المرضى، وتقديم الخدمات الطبية لهم دون تقصير.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان: «نحاول بكل الطرق تقليل الزحام والتكدس في أماكن الانتظار مع الحفاظ على عدم تأثر المريض بهذه الإجراءات، كذلك يكون هناك تطهير مستمر لجميع الأسطح، وتوفير أدوات تطهير الأيدي فى جميع أرجاء المستشفي، وخاصة فى أماكن الانتظار وفى المصاعد الكهربائية ، فضلا عن مرور فريق طبي على المرضى والمرافقين وحتى العاملين لتوجيه الإرشادات الطبية الخاصة بالوقاية، إضافة إلى انتشار شاشات عرض فى جميع المستشفي يتم من خلالها بث فيديوهات ونصائح عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب اتباعها».

وناشد المرضي ومرافقيهم بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة سلفا فى «كارت المتابعة» لمنع التكدس مع زيادة أعداد المرضى، مشيرا إلى أن المستشفي يخدم ما يقرب من 1000 مريض يوميا، وهو الأمر الذي يحتاج من الجميع التكاتف والتعاون لاجتياز هذه المرحلة الصعبة.