خبير: أكاديمية التعليم بين اليابان والعالم العربي توفر الترفيه للأطفال

قال الدكتور حسين زناتي المدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، وأحد أعضاء علماء مصر تستطيع، إنّ أول برنامج معايشة أونلاين في التعليم الشيق والاكتشاف والإبداع، سيكون بين اليابان والعالم العربي، مضيفا أنّ المشروع التعليمي بين اليابان والعالم العربي يتيح بيئة تعليمية ترفيهية صحية لأطفال حتى سن 14 سنة، وبيئة تثقيفية تربوية لأولياء الأمور من خلال زرع بذور المهارات والمشاعر والاكتشاف في برنامج معايشة تعليمية أونلاين تحت إشراف خبراء التعليم والأنشطة البدنية والذهنية والأكاديمية باليابان.

وأضاف زناتي في حوار لـ«الوطن»، أنّ المعايشة التعليمية تشمل 4 برامج تعليمية ترفيهية وبناء الشخصية، لغات (عربي إنجليزي ياباني).

1- 3 محتويات تعليمية باللغة العربية في العلوم والاكتشافات والرياضيات وعلوم الفلك تقدم من خلال مهارات الشغف والاكتشاف / 18 لقاء / ساعة كل اسبوع / تقديم خبير التعليم د. حسين زناتي

2- يقدم برنامج تنمية الفضول لدى الأطفال في نفس يوم المحتوي التعليمي، باللغة الإنجليزية مع الترجمه / 18 لقاء / 20 دقيقة / فريق العمل الياباني.

3- برنامج تنمية القدرات (البدنية والذهنية والاجتماعية) ومشاريع تنمية مستدامة باللغة الإنجليزية والعربية / 15 لقاء / نصف ساعة كل أسبوع / خبراء التعليم والتنمية المستدامة والصحة من اليابان

4- برنامج تنموي لاولياء الامور في الأمور الحياتية للطفل / 6 لقاءات / ساعة.

وأوضح زناتي أنّ المشروع يعتبر أول أكاديمية بين اليابان والعالم العربي تتيح التعليم بطرق شيقة من خلال زرع بذور الشغف والاكتشاف والابداع، حيث تقدم أول معايشة تعليمية ترفيهية اجتماعية لاطفال من سن 5 لـ15 عاما، وأول معايشة تربوية ثقافية لاولياء الامور تحت اشراف خبراء التعليم والثقافة والتعاون الدولي بمؤسسة تانكيو اليابانية، مضيفا أنّ فترة المعايشة تمنح الطفل العديد من بذور إدارة المستقبل ومواجهة الأزمات وتنمية الفضول في التعليم.