 جوامعنا.. مسجد المعيني تحفة أثرية عمرها 711 عاما

تشتهر محافظة دمياط بمساجدها العريقة التي يأتيها المريدون من كل حدب وصوب لعراقتها التاريخية وبنيتها التي تتميز بنقوش بديعة فضلا عن الروحانيات التي تتمتع بها تلك المساجد بخاصة في شهر رمضان الكريم، حيث كان يحرص المصلون على أداء الصلوات في جو روحاني لا مثيل له.

التفاصيل الكاملة لقرارات رئيس الوزراء بشأن آخر رمضان وعيد الفطر

ولعل مساجد عمرو بن العاص والمعيني الأثريين من أشهر المساجد التي يقصدها المسلمون وغيرهم من الأخوة الأقباط الذين يحرصون على زيارتهما بين الحين والآخر، كما يزورهما السائحون أيضا.

وزيرة الثقافة تطلق مبادرة "ذاكرة المدينة" لتوثيق الهوية المعمارية

ويعد مسجد المعيني الأثري أحد التحف المعمارية والأثرية التي خلدت التاريخ الإسلامي، شيده التاجر الدمياطي محمد بن معين عام 710‏ هجرياً و1310 ميلادياً،‏ حيث تم بناؤه في عصر الناصر قلاوون ويقع على نهر النيل مباشرة، تم إنشاؤه قديماً فوق القناطر ليكون مرتفعاً عن مياه النيل، حيث كان يقع بالحي التجاري بجنوب محافظة دمياط بسوق الأرز.

منها اللبلابي.. أهم أكلات رمضان في ماليزيا والإمارات وتونس والعراق

و قبل جائحة فيروس كورونا كان يتزاحم المواطنون على أبواب هذا المسجد ليؤدوا صلواتهم أثناء شهر رمضان المعظم، ويتوافد السائحون القادمين لمصر على هذا المسجد باعتباره تحفة فنية عريقة يعود تاريخها لمئات السنين.

‏ ويمتاز المسجد بضخامة بنائه وارتفاع الجدار والمئذنة، حيث يوجد بداخل الجامع ضريح أحيط بمقصورة من الخشب مصنوعة على طراز المشربيات العربية، وقد قام محمد بن معين الفارسكوري بتشييده تخليداً لجده معين الدين الفارسكوري، ويمتاز هذا المسجد بزخارفه التي شكلت على الطراز المملوكي وتخطيطه الهندسي الرائع حيث استخدم كمدرسة، كما يأخذ المسجد شكل الصحن المفتوح حيث تحلى أرضيته بالفسيفساء.

ويضم المسجد أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، ولكل إيوان منها سقف مزين بالأخشاب بديعة الزخارف، وكانت الإيوانات مخصصة لتدريس المذاهب الإسلامية وخلال السنوات الماضية تم إجراء عملية تطوير للمسجد أبان تولي دكتور زاهي حواس منصب وزير الآثار، ولكن رغم ذلك وبمرور السنوات تبين حاجة المسجد لإعادة التطوير لوجود عيوب سابقة في المرة الأولى وحوى المسجد ضريحين للشيخ معين الدين ثم ولده مجدد الجامع محمد بن معين.

أقرأ أيضا:-

أتم حفظ القرآن في سن الـ11 ويفسر الآيات للأطفال.. قصة أصغر إمام مسجد بدمياط

مهندس مصري في الهند منذ 6 سنوات.. سافر للدراسة وكورونا يمنعه من العودة

يخضع لجراحة زرع قلب.. مصري يروي مشاهد مرعبة من الهند: مدينة أشباح