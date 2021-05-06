«الاسكان» توضح موقف الحاصلين على دعم قومي من الحصول على وحدة سكنية

يعد الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حلم كبير لعدد كبير من المواطنين.

وتُطرح وحدات الاسكان الاجتماعى بشروط معينة، منصوص عليها بكراسة الشروط، ويجب توافرها في المواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح.

ويتمّ تسليم تلك الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وهناك تساؤلات، تدور داخل أذهان المواطنون الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي، منها موقف الحاصلين على دعم قومي للاسكان من الحصول على وحدة سكنية.

وأجاب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على هذا التساؤل، بأنه يرفض طلب الحصول على الوحدة السكنية، حال أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو كان مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ليس ذلك فقط، بل هناك حالات أخرى يرفض فيها طلب الحصول على وحدة اسكان اجتماعى، منها:

- أن يكون المتقدم ليس من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً غير طبيعياً وغير مصري الجنسية.

- أن يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.