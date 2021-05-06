زحام كبير على مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى بالعريش

شهدت مكاتب البريد بشمال سيناء زحاما غير مسبوق، حيث اصطف المواطنون في طوابير أمام مكتب بريد العريش الرئيسى لصرف المعاشات والحوالات وقضاء مصالحهم.

وقال محمد عليان، من أهالي المدينة إن الجيع لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية رغم الزحام الشديد، فيما أكتفى موظفوا مكتب البريد بكتابة ملصقات على الحوائط بضرورة ارتداء الكمامة، دون تحذير أو منع غير الملتزمين بإجراءات الوقاية.

الشرطة تحاول تنظيم الصفوف

وأكد محمد خطابى أحد العاملين بمكتب البريد، إنه تم اخطار الشرطة لحراسة المكتب ومنع دخول من لا يرتدي الكمامى، لافتًا إلى أن مكتب البريد يقوم بشكل يومى بتطهير المكتب والمداخل الرئيسية بالكلور، مطالبا الجميع بتحمل مسؤلياتهم والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

ووضعت قوات الشرطة المكلفة بحراسة مكتب البريد شريط ورقى على المداخل لتنظيم عملية الدخول للباب الرئيسى لمكتب البريد لتفادى عملية الزحام، ما تسبب في طول طابور الإنتظار خارج المكتب ما يصعب مهمة رجال الشرطة والحراسات الأمنية.

وأكدت إحدى السيدات أن حالة الزحام الموجودة وعدم وجود مسافات بين المواطنين قد يتسبب فى نقل الأمراض المعدية، فضلا عن كونه مخالف لتعليمات الصحة بالتباعد خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

زحام على ماكينات الصرف الآلى

وشهدت ماكينات الصراف الآلي زحاما ملحوظا أمام بنك مصر والبنك الآهلى وبنك القاهرة بوسط العريش، برغم أن هناك مقاعد تم تخصيصها لتفادى الزحام إلا أن خوف الآهالى من نفاذ المبالغ النقدية جعلهم يتزاحمون على الدور.