أخبار كورونا في مصر.. طوارئ بمطروح لتطبيق قرار غلق المحلات والكافيهات

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الخميس 6 مايو، ولمدة أسبوعين، وتطبيق الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء علي الزحام، لمواجهة جائحة كورونا.

غلق المحلات والكافتيريات إعتبارا من 9 مساءا

وقال «شعيب»، إن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا تضمنت غلق المحلات والكافتريات والمطاعم فى تمام الساعة الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة والمخابز.

استمرار غلق الشواطئ والحدائق خلال عيد الفطر

ومع نهاية شم النسيم، يستمر إغلاق الشواطئ والحدائق العامة وجميع المتنزهات خلال عيد الفطر، في محافظة مطروح والساحل الشمالى، ومنع النزول بالشواطئ أمام القرى السياحية، وحمامات السباحة، والبحيرات، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات,

وشملت القرارات إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، وحظر اصطحاب الأطفال، وارتداء الكمامة وغلق دروات المياه، ومنع الصلاة في الساحات، للحد من التزاحم، وجاهزية المساجد الكبرى التي يوجد بها أئمة في نطاق مراكز المحافظة والبالغ عددهم 359 مسجدا سيسمح بإقامة صلاة العيد فيها.

كما تضمنت الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، واتخاذ عقوبات مشددة مع المخالفين لتلك القرارات، وتنظيم حملات متابعة لتطبيق جميع القرارات، على الحدائق والمتنزهات ومواعيد غلق المحلات، والإلتزام بحزمة الإجراءات التى إتخذتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من وباء كورونا.