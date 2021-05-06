القومي للمرأة: النساء يعشن عصرهن الذهبي في عهد السيسي

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ السيدات يعشن عصرهن الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حافظ على مكتسبات السيدات، وأعطاهن المزيد منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة.

وأضافت مايا مرسي: «لا يوجد سقف للحلم، سعيدة بالتعديلات الدستورية التي كرست الحقوق السياسية للمرأة»، متابعة أنّ المجلس يسعى دائما لإعطاء المراة حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي».

وأشادت مرسي بتمثيل المراة المصرية في المجالس النيابية، حيث وصل إلى 28%، متمنية أن يصل إلى 50%: «إحنا موجودين في كل محافظات مصر، وبقول للنائبات شرفتوا مصر والقيادة السياسية فخورة بالمرأة ودورها».

وقالت الدكتور مايا مرسي، إنّ المجلس القومي للمرأة شكل غرفة عمليات لمتابعة احتياجات المرأة في ظل أزمة فيروس كورونا.