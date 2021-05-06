تبدأ من 55 للمتر.. أسعار السيراميك مستقرة في الأسواق

قال تجار السيراميك والرخام بالغرف التجارية، إن الأسعار مستقرة في السوق المحلي، مع وجود عروض سعرية لبعض الشركات المنتجة، خاصة قبيل عيد الفطر الأكثر شراءً، فيما توقع التجار، ارتفاعات بعد عيد الفطر والأضحى المبارك، نتيجة لإجازة المحاجر، ما يقل المعروض من الرخام.

بحسب محمد عارف رئيس شعبة المحاجر بغرفة تجارة القاهرة لـ«الوطن»، أن أسعار الرخام والسيراميك مستقرة، في كل المحافظات لعدم تقبل السوق أي ارتفاعات سعرية، فيما تقوم بعض الشركات المنتجة لعمل عروض سعرية لجذب مزيد من المستهلكين.

وقال «عارف»، إن هناك أسواق كثيرة شعبية، تعرض السيراميك والرخام بأسعار تنافسية للمستهلكين، وأبرزها سوق فكيهة بالهرم، الإمام، السيدة عائشة، الفجالة، أبا المزاحم، السبتية، ومنطقة الزكاة بمدينة المرج.

ودعا رئيس شعبة المحاجر المواطنين، بالشراء الآن وعدم إرجاء الشراء خلال الفترة بين العيدين الفطر المبارك والأضحى، لارتفاع الأسعار نتيجة لإجازة المحاجر.

واستعرض رئيس شعبة المحاجر أسعار بيع السيراميك كالتالي:

تبدأ الأسعار من 55 جنيها حتى 100 جنيه للمتر، ويباع سعر متر سيراميك حائط الحمام ليزر من 50 حتى 120 جنيها، والسيراميك العادي يباع بأسعار تتراوح بين 45 حتى 100جنيها، سعر متر الباركيه للمتر فرز أول بين 100 حتى 250 جنيها، وحوائط المطبخ الليزر بين 50 إلى 150 جنيه، والسيراميك العادي بين 45 و120 جنيها.

والفرز الثالث، يبدأ من 30 جنيها، سعر متر رخام الجلاكسي بالتركيب 1400جنيه، والرخام أحمر أسواني بالتركيب 700 جنيه، سعر متر رخام نيو حلايب بالتركيب 650، وسعر متر رخام حلايب بالتركيب 600 جنيه، سعر متر رخام جندولا بالتركيب 600 جنيه، سعر متر رخام روزا نصر بالتركيب 700 جنيه، سعر متر رخام أحمر فرساني بالتركيب 750 جنيه، سعر متر رخام أحمر رويال بالتركيب 700 جنيه، سعر متر رخام أبيض كرارة بالتركيب 500 جنيه.