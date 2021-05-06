«سبوتنيك لايت».. روسيا تدخل سباق لقاحات الجرعة الواحدة

أعلنت روسيا، الخميس، أنها سجلت رسميا لقاح «سبوتنيك لايت» ذو الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا، خلافا للقاحها التقليدي «سبوتنيك في» الذي يؤخذ على جرعتين.

ووفق بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يمول تطوير اللقاح، فإن فعالية «سبوتنيك لايت» تصل إلى 79,4 بالمئة، مقابل 91,6 بالمئة لـ«سبوتنيك في»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

والخميس أيضا، أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رفع بلاده براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكورونا.

وكانت روسيا أعلنت، الاثنين، توجهها إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح «سبوتنيك في»، في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب.

وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.

وفي 20 فبراير قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، السبت، إن بلاده أقرت لقاحا ثالثا للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي.

وأضاف ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي، أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أطلق عليه اسم «كوفيفاك» وينتجه مركز «تشوماكوف» في مدينة سان بطرسبرج.

وكانت روسيا قد سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم «سبوتنيك في»، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية.

وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 92 في المئة.

وفي شهر أكتوبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تسجيل روسيا لقاحا ثانيا لفيروس كورونا باسم «إبيفاك كورونا».

وأعلنت منظمة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، بيناير الفائت، أن لقاحها «إبيفاك كورونا»، الذي طوّر من قبل معهد «فيكتور» في منطقة سيبيريا، أثبت فعاليته بنسبة 100 في المئة.

كما توصلت دراسة طبية أجريت على نطاق محدود، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من «كوفيد-19»، يستفيدون من جرعة واحدة من أحد لقاحي «فايزر-بيونتك» أو «موديرنا»، ولكنهم قد لا يحصلون على فائدة إضافية من جرعة ثانية.