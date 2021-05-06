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محمود مسلم

إعلان الطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي وإلغاء الإجازات بسبب العيد

كتب:

أحمد أبوضيف
06:03 م | الخميس 06 مايو 2021
رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرار رقم 339 بتاريخ 6 مايو 2021، بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ووحداتها، اعتبارا من تاريخه، وحتى إشعار آخر، وذلك بمناسبة عيد الفطر مبارك.

كما شمل القرار، إلغاء كل الاجازات «غير الوجوبية» لجميع الأطقم الطبية والمعاونة «الأطباء- الصيادلة- التمريض- مساعدي التمريض- أفراد الأمن- العمال العاديين- إدارة المخازن».

ورفع درجة الاستعداد بين الأطقم الطبية «أطباء- تمريض»، لاستدعائهم في أي وقت على مدار الساعة، للعمل بالمستشفيات الجامعية حين الحاجة إليهم بقرار من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

كما أشار القرار، إلى التزام العاملين المتواجدين داخل المستشفيات بكل الإجراءات الاحترازية وأهمها إرتداء الكمامات الواقية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية.

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