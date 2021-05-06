طلاب «الفنون التطبيقية» يشاركون في تجميل المنشآت الحكومية ضمن حياة كريمة

عقدت نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية بقرية الأحراز في شبين القناطر، اليوم الخميس، لقاءً مع عدد من طلاب كلية الفنون التطبيقية لطرح أفكارهم ورؤيتهم في تجميل المنشآت الحكومية ومداخل ومخارج القرية، لتعبر عن حجم وأهمية مبادرة «حياة كريمة».

وقالت «الجمل» إن مبادرة حياة كريمة ستحدث تطورا في القرى وتنقل المواطن الريفي لحياة المدينة من توفير لمياه الشرب النظيفة الصحية، وصرف صحي، وغاز طبيعي، وطرق أسفلتية ممهدة، وإنشاء مدارس كاملة جديدة في بعض القرى، وتطوير شامل في كل القطاعات والمصالح الخدمية المقدمة للمواطنين في مجال الصحة والشباب والرياضة والكهرباء وتطوير مكاتب البريد، لتصبح نموذجية تقدم كل الخدمات البريدية.

وأضافت أن كل هذه الإنجازات العملاقة كان لزامًا أن تظهر بالصورة الجمالية التي تستحقها، فتم عقد اللقاء مع طلاب الفنون التطبيقية بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم لتجميل المنشآت.

وتابعت رئيسة وحدة الأحراز أعمال مشروع الصرف الصحي بقرى تل بني تميم وكفر الور، لتذليل أي عقبات تؤثر على سير العمل، للانتهاء من المشروع حسب الجدول الزمني المحدد، كما تم متابعة تطبيق الإجرءات الاحترازية ضد فيرس كورونا، وارتداء السائقين والركاب للكمامة بمواقف السيارات ومحال البقالة والمطاعم وغيرها وتحرير محاضر للمخالفين.

في وقت سابق؛ قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام، لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والوقوف على حل المشكلات التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

وأوضح أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، وأكد أنه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحية، بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها، مشيرا إلى أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة «حياه كريمة».

وأكد أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفة، ضمن القرى الأكثر احتياجًا لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى، ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التي ستغير وجه الحياة لتلك القرى، لتقدم أفضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي.