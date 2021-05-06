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مصدر أمني يكشف حقيقة مكالمة لـ«قس» على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:22 م | الخميس 06 مايو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، بشأن حوار هاتفي بين أحد القساوسة وشخص مجهول، يدعي خلاله بقيام مجهولين بالتعدي على القس والسيارة التي كان يستقلها، أثناء مروره بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بالجيزة.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود لحادث اصطدام السيارة التى كانت يستقلها القس بطفلين في أثناء عبورهما نهر الطريق، ما أدى إلى إصابتهما بخدوش سطحية وحدوث مشادة كلامية بين قائد السيارة وأحد أهالي القرية، الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة لمعاتبته على الاصطدام بهما، دون تعديه على القس المذكور وتم الصلح والتراضي بين الطرفين.

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