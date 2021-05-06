مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2021 تبدأ الأربعاء

أعلن البنك المركزي، مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2021، وبموجب بيان البنك، اليوم الخميس، فإن مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2021، تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

توفير النقد اللازم للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي

وطوال مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2021، ستعمل البنوك على توفير النقد اللازم للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي، المنتشرة في ربوع الجمهورية.

ويوم أمس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية خلال اجتماعها، جاءت كالآتي:

1- غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من 9 مساء.

2- السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة.

3- حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت.

4- السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

5- غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد.

6- منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام.

- تسري قرارات لجنة كورونا اعتبارا من الغد «اليوم» لمدة أسبوعين.

وسبق أن أعلن اتحاد بنوك مصر، عدة تدابير احترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، في نوفمبر الماضي، متضمنة تخفيض عدد العاملين في المقرات إلى النصف تقريبًا من الرجال وعمل النساء من المنزل؛ للحد من التجمعات، داخل أماكن العامل، ودون التأثير على سيره بشكل سلبي، مع الالتزام بالعدد المصرح به أثناء استخدام المصاعد والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أي اجتماعات وجها لوجه واستبدالها بالاجتماعات عبر تقنية «فيديو كونفرانس».