درة العمارة الإسلامية بالشرق.. حكاية مسجد السلطان حسن بالقاهرة

يوصف بـ«درة العمارة الإسلامية بالشرق»، ويعد أحد المساجد الأثريّة الإسلامية الشهيرة بالقاهرة وأكثرها تناسقا وانسجاما هو مسجد السلطان حسن.

يمثل مسجد ومدرسة وقبة السلطان الناصر حسن، مرحلة نضوج العمارة المملوكية، أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون خلال الفترة من 757هجرية/1356ميلادية إلى 764هـجرية/1363ميلادية خلال حقبة حكم المماليك البحرية لمصر.

ورغم تقارب مسجدي السلطان حسن والرفاعي من الناحية المكانية، حيث لا يفصل بينهما سوى بضعة أمتار، إلا أن هناك فاصل زمني كبير بينهما يصل لأكثر من 500 عام، فمسجد السلطان حسن بني عام 1356، بينما مسجد الرفاعي أمرت ببنائه خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل سنة 1869.

الرسم التخطيطي لمسجد السلطان حسن

وحسب كتاب تاريخ العمارة الإسلامية، فإن البناء يتكون من مسجد ومدرسة للمذاهب الأربعة «الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة»، كان يتم استخدامها في التدريس، كما أنه تم تدريس علوم تفسير القرآن بها، وكذلك الحديث النبوي، والقراءات السبع، بالإضافة إلى مُكتِّبين لتحفيظ الأيتام القرآن وتعليمهم الخط.

وتتكون كل مدرسة من إيوان وصحن تتوسطه فسقية، وتحتوي كل مدرسة على ثلاثة طوابق تشتمل على غرف الطلبة والدرس، ويطل بعضها على صحن المدرسة وبعضها الآخر يطل على الواجهات الخارجية، وتعد المدرسة الحنفية أكبر المدارس، إذ تبلغ مساحتها 898 متراً.

موقع المسجد كان في السابق يضم قصر أمر ببنائه الناصر محمد بن قلاوون لسكن الأمير يلبغا اليحياوي، ثم قام السلطان حسن بهدم هذا القصر وبنى محله هذه المدرسة، ويقع المسجد حالياً بميدان صلاح الدين «ميدان الرميلة» بحي الخليفة جنوب القاهرة، وبجواره عدة مساجد أثرية تتمثل في مسجد الرفاعي، مسجد المحمودية، مسجد قاني باي الرماح، مسجد جوهر اللالا، بالإضافة إلى مسجد محمد علي، ومسجد الناصر قلاوون بقلعة صلاح الدين، ومتحف مصطفى كامل.