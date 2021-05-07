وزارة الزراعة تعلن أسعار منتجاتها بمناسبة عيد الفطر: تخفيضات كبيرة

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتوفير السلع الغذائية للمواطن ورفع العبء عن كاهلهم من خلال توفير السلع بأعلى جودة وبأسعار تنافسية، من منتجات الوزارة، سواء قطاع الإنتاج ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بتوفير اللحوم الحمراء البلدية والضان من مزارع قطاع الإنتاج بمنافذ القطاع، علاوة على المحاصيل من إنتاج مزارع القطاع مثل «الأرز والفول والعدس وزيت الزيتون» وعسل النحل بأنواعه والمربات ومخبوزات العيد من كحك وبسكويت، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

توفير جميع السلع للمواطن بأسعار مخفضة

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد القصير وزير الزراعة تم توفير جميع السلع للمواطن بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهلهم.

وأوضح أن أسعار السلع بنحو:

لحوم كندوز صغير 110 جنيهات للكيلو.

لحوم ضأن 110 جنيهات للكيلو.

دواجن 38 للكيلو المذبوح والمنظف.

جبنه اسطنبولي 50 جنيها للكيلو.

الأرز 5.7 جنيه.

الفول البلدي 12 جنيها.

زيت الزيتون 50 ½ كيلو.

مربات 30 جنيها للكيلو.

عسل نحل 50 جنيها للكيلو.

وتابع أن الوزارة تقوم بعرض كل المنتجات داخل منافذ الوزارة بجميع فروع المنافذ في مختلف المحافظات ومن خلال السيارات المتنقلة، حيث تنتشر منافذ القطاع فى المحافظات بنحو:

القاهرة والجيزة: مجمع منافذ شارع نادي الصيد بالدقى، كذلك منافذ وزارة الرىبالوراق، ومنافذ وزارة العدل، ومنافذ مدينة 6 أكتوبر والسوق التجاري بكل من الحى المتميز وابنى بيتك والمنطقة الأولى بالحى الثانى والرابع.

الإسكندرية في حى الجمرك وحى العامرية وحى أبو قير وحى القبارى.

القليوبية بمديرية الزراعة، وببنها كفر الشيخ مدينة سخا.

المنيا الموقف العام مدينة المنيا بالكورنيش بجوار بنك الإسكندرية بمدينة المنيا الجديدة، علاوة على مديريات الزراعة فى جميع المحافظات.