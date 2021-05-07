محافظ بني سويف يترأس لجنة متابعة تنفيذ غلق المحال التجارية

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجنة متابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء اليوم، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

محافظ بني سويف يتفقد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة

تفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، بالتوازي مع قيام قيادات المحافظة ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية، مساء اليوم، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة، بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة في الساعة الـ 9 مساءً اليوم الخميس وحتى 21 مايو الشهر الجاري لمدة أسبوعين، درءًا لأي تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

وأكد المحافظ متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكل أنحاء المحافظة، خاصة المناطق الخدمية والتي تشهد في تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحال التجارية والأسواق العامة، حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أي مستجدات.

محافظ بني سويف يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الإحترازية

وناشد محافظ بني سويف المواطنين مجدداً الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة، في إطار التعامل مع فيروس كورونا، وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، ومؤكدا أهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، مشيرا إلى أهمية أن يكون المواطن عاملا مساعدا في الدفع بجهود وخطة الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا، وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.