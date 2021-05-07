ظهر فى الاختيار 2.. حكاية الشهيد أحمد فايز «ترس» مأمورية الواحات

عرضت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لقطات من معركة الواحات البحرية، التي وقعت في أكتوبر 2017، واستهشد فيها 6 من ضباط قطاع الأمن الوطني فضلا عن 11 آخرين، من ضباط ومجندي إدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي.

ومن بين الشهداء الذين جسدهم المسلسل، الشهيد المقدم أحمد فايز، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي كان يتولى جمع التحريات حول تحرك عناصر إرهابية على الحدود الغربية، ورفع التقرير إلى قيادات القطاع، حيث صدر التوجيه بالتحرك لضبط العناصر الإرهابية، للحيلولة دون وصولهم القاهرة والجيزة، وهي المعركة الضارية التي وقعت يوم 20 أكتوبر 2017، واستشهد فيها أغلب ضباط المأمورية، من بينهم أحمد فايز، والذي يجسده الفنان أحمد سعيد عبدالغني.

تخرجه

الشهيد هو نجل اللواء فايز عبدالحافظ، الذي ينتمي لعائلة عريقة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، والتحق الشهيد أحمد فايز بكلية الشرطة عام 1991، وتخرج فيها عام 1995، والتحق بالأمن الوطني «مباحث أمن الدولة سابقا»، وهو متزوج ورُزق بطفلتين.

مسيرته العملية

أبلى «فايز» بلاء حسنا فى ملف مكافحة التطرف والعناصر الإرهابية، خلال فترة عمله بقطاع الأمن الوطني، حيث أوكل له قادته عددا من الملفات لمتابعتها وإجراء التحريات حولها، ومن أهم العمليات التي شارك فيها، قضيتي «خلية الصواريخ وجند الشام»، حيث تضم الأولى 36 إرهابيا، تمكن من القبض عليهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة القاضي معتز مصطفى خفاجي.

عملية الواحات

عرض الشهيد على قادته بالقطاع، ما توصلت له تحرياته ومعلوماته عن وجود تحرك لعناصر إرهابية على الحدود الغربية وأنهم وصلوا منطقة الواحات البحرية، على بعد عشرات الكيلومترات من الجيزة، وصدر التوجيه من القادة بتوجيه مأمورية لضبط هذه العناصر، بعد التأكد من تسليحها وعددهم، وتوجهت المأمورية إلى هناك بعد التنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث رافقتها مجموعات قتالية يقودها الشهيد اللواء امتياز كامل، وهو الرتبة الأعلى فى المأمورية وكان حينها «عميد»، ووصلت القوات إلى هناك، واشتبكت مع العناصر، وقضت على عدد منهم، واستشهد فيها أغلب ضباط المأمورية.