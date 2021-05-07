عاجل.. حريق هائل في «سوق الجمعة» بالعاصمة العراقية بغداد

اندلع حريق كبير في أحد الأسواق وسط العاصمة العراقية «بغداد»، حيث قالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن الحريق اندلع في «سوق الجمعة» بمنطقة «النهضة» في بغداد، في الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

وأضافت القناة الإخبارية، أن السوق يضم الآثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم، إخماد الحريق، وقالت، في بيان، إن فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بـ 30 فرقة إطفاء للسيطرة على نيران اشتعلت داخل كميات هائلة من الأثاث المستعملة أسفل «جسر النهضة» سوق الجمعة شرقي بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أن الفرق عزلت نيران اشتعلت داخل كميات كبيرة من الأثاث المستعمل والأخشاب وأجهزة التبريد والثلاجات، وحجمت الأضرار المادية وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضحت المديرية العراقية، أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر.