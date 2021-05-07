إصابة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

أصيب الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أثناء تصوير مشاهدهما بمسلسل «اللي مالوش كبير»، وذلك بعد أن تصدر الثنائي ترند محركات البحث بسبب مشهد فرح «غزل» و«الخديوي»، وانتشرت الكثير من الكوميكسات حول تحقيق حفل الزواج في المسلسل بعدما قاما بعدم الاحتفال به في الحقيقة.

ويخضع الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، للعزل المنزلي للحد من انتشار الفيروس لحين تمام شفائهما.

مسلسل «اللى مالوش كبير» تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبدالغنى، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبدالله محمود، محمود ياسين «جونيور» وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.