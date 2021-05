بعد أكثر من 8 ساعات: انتهاء أزمة رهائن بنك «ولز فارجو» الأمريكي

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه تم إطلاق سراح 5 رهائن، بعد أن قام مسلح باحتجازهم لأكثر من 8 ساعات في أحد البنوك في «ولاية مينيسوتا» الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» تفاوضوا لأكثر من 8 ساعات مع المشتبه به الذي احتجز 5 من موظفي بنك«ولز فارجو» Wells Fargo كرهائن في مدينة «سانت كلاود».

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أنها أرسلت عددا من عناصرها إلى بنك «ولز فارجو» Wells Fargo حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي، بعد ورود تقارير عن عملية سطو محتملة.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه تم إلى احتجاز 5 رهائن في المجمل جميعهم من موظفي البنك.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه تم إطلاق سراح 4 رهائن على مدار 4 ساعات، وقد أطلق سراح الرهينة الخامس والأخير حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، ثم اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» البنك واعتقلوا المشتبه به.

وأشارت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إلى عدم وقوع إصابات في الحادث، فيما وصف رئيس شرطة «سانت كلاود»، بلير أندرسون، الحل السلمي لأزمة الرهائن بـ أفضل نتيجة ممكنة يمكن تحقيقها.

وقال أندرسون، في مؤتمر صحفي إن المشتبه به، المدعو راي ريكو ماكنيري، لديه نزاع سابق مع البنك.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن ماكنيري محتجز بتهم تتعلق بالسطو على البنوك والاختطاف، لكن قرارات الاتهام الرسمية لم تتخذ بعد.

WATCH: After a more than 8 hour standoff, this was the moment the 5th hostage escaped from the bank and the suspect was taken into custody. @WCCO pic.twitter.com/LL8ehna4ve

Law enforcement walked in, then walked back out of the bank. Unclear what is happening. Still awaiting the release of at least one more hostage. Standoff pushing 8.5hrs now. @WCCO pic.twitter.com/wqfG7vPZZq