آخر أخبار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.. ساعات ويسقط

على مدار الساعات الماضية، كشفت وكالات فضاء عالمية آخر أخبار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، حيث أعلنت عن بعض المناطق، التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أو حطامه بعد أيام، ومن بينها بلد عربي.

وتوقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

آخر أخبار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

ونقل تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن المنظمة غير الربحية التي تمولها الحكومة الأمريكية، أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

09 May 2021 03:43 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/MgzRAOTJnk — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 6, 2021

وأضاف التقرير: «إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان».

ومن جهة أخرى، غرد دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، الخميس، بنشر خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ.

ووفقا لتغريدة روجوزين، تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأميركا الجنوبية وأستراليا.

وعلقت وكالة «سوبتنك» الإخبارية الروسية على التغريدة، مشيرة إلى استبعاد بعض المناطق حاليا، مثل شمالي الولايات المتحدة وكندا والجزء الأكبر من أوروبا وروسيا ومعظم آسيا الوسطى.

وكانت وكالة الفضاء الروسية أعلنت الخميس أنها تراقب عن كثب التحركات غير المنضبط للصاروخ، في محاولة للتنبؤ بمكان سقوطه.

Возможная область падения

ступени ракеты-носителя «CZ-5B»

(№ международный - 2021-035B) pic.twitter.com/A4b1zyBwTW — РОГОЗИН (@Rogozin) May 6, 2021

وفي السياق ذاته، أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو.

ونقل تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية عن الوكالة، قولها إن «مسار الصاروخ يعني أن أي أجزاء ستتبقى منه عند عودته إلى الأرض ستهبط بين 41 درجة شمالا و 41 درجة جنوبا، وهو شريط من الأرض يمتد من المناطق الجنوبية من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وصولا إلى أستراليا».

والثلاثاء قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي، الخميس، ردا على سؤال عن الموعد المتوقع لسقوط الصاروخ: «وفقا لآخر التقديرات التي رأيتها، فمن المتوقع حصول ذلك في الثامن أو التاسع من مايو».

وكانت الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ «لونج مارش 5 بي»، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال أيام قليلة، وربما ساعات، في مكان لم يحدده أحد.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن إذا بقي كاملا فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما، بما أن المياه تغطي 70 بالمئة من سطح الأرض.

لكن هذا غير مؤكد، حيث يمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة، وفقا لعلماء الفضاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي أبريل 2018 تفكك المختبر الفضائي "تيانجونج 1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل.

ووقتها نفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

انطلق الصاروخ الصيني من جزيرة «هاينان»، في 29 أبريل الماضي، حاملا مركبة «تيانخه»، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة دائمة تقوم الصين ببنائها في الفضاء، حيث جاء إطلاق المركبة كأول مهمة من اصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال بناء المحطة.

ويعتبر الصاروخ «لونج مارش 5 بي» أكبر وأقوى الصواريخ الصينية، حيث يبلغ طول الجزء المتبقي منه، بعد إنهاء مهمته 30 متراً، وعرضه 4 أمتار، ويزن 21 طناً، مما يجعل سقوطه خطيراً على الأرض.

وقالت قيادة الفضاء، في بيان نشر على الإنترنت، إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط في الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء لا يمكن تحديدها، إلا في غضون ساعات من عودته، والتي من المتوقع أن تحدث في الثامن من مايو الجاري.