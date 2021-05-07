سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: استقرار بعد ارتفاع في نهاية التعاملات

شهدت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الجمعة الموافق 7 مايو، استقرارًا على نفس أسعار نهاية تعاملات أمس الخميس، والتي حققت ارتفاعًا بمقدار 10 جنيهات، في كل الأعيرة ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم الخميس بين 895 إلى 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، في البورصات العالمية، بين 6.264 جنيه إلى 6.280 جنيه.

كورونا الهند ترفع أسعار الذهب

وكان قد شهد المعدن الأصفر مطلع هذا الشهر ارتفاعًا بفضل الإقبال على شراءه بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في بعض البلدان.

كما صرحت مارجريت يانج المحللة لدى «ديلي إف.إكس»، أنّه لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، مضيفة أنَّ تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قدم مزيدًا من الدعم.

أسعار المعادن الأخرى

وعن المعادن النفيسة الأخرى، فارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2953.19 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، فيما وزادت الفضة 0.3% إلى 25.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 1204.63 دولار.