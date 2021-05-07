لم يدخل مجال الجاذبية الأرضية.. أين وصل الصاروخ الصيني الآن؟

في ظل المتابعة المستمرة لموقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، وعلى مدار الساعات الماضية، كشفت وكالات فضاء عالمية عن بعض المناطق التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ أو حطامه، بعد أن أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو الجاري.

توقعات بموعد سقوط الصاروخ الصيني

توقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة لسقوطه.

فيما توقعت وكالة الفضاء الأوروبية أن حطام الصاروخ يمكن أن يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم الأحد المقبل في الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، ولكن زائد أو ناقص نحو 18 ساعة.

أين وصل الصاروخ الصيني الآن

الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لايزال حتى الآن يسبح في الفضاء، ولم يدخل حيز الغلاف الجوي أو مجال الجاذبية الأرضية، بحسب تصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ«الوطن».

وتابع القاضي في حديثه عن الصاروخ الصيني، بأنه منذ قليل كان على ارتفاع 235 كيلو متر من الأرض، وفي حال دخوله حيز الغلاف الجوي أو مجال الجاذبية الأرضية سوف يتعرض للتحطم أو الاحتراق باستثناء بعد الأجزاء التي قد تقاوم الاحتراق وهي التي تمثل مخاوف من تحقيق خسائركبيرة في حال سقوطها على منطقة مأهولة بالسكان، «نتمنى إنه يحترق كله لإن الأجزاء اللي مش هتحترق ممكن تسقط على أي منطقة مأهولة بالسكان وتسبب خساير كبيرة»، بحسب وصف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

بداية أزمة الصاروخ الصيني

في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، انطلق صاروخ «لونج مارش 5 بي»، الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، إلا أن وكالة الفضاء الصينية فقدت السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ.

عملية إطلاق صاروخ «لونج مارش 5 بي» كان الهدف منها أن يضع أول وحدة من محطة الفضاء الصينية الجديدة في مدارها، وسارت العملية في البداية بشكل جيد حتى جرى فقدان السيطرة على الوحدة التي يحملها الطابق المركزي للصاروخ.

وأظهرت نتائج التتبع الخاص بمدار الصاروخ الصيني، تحليقه فوق سماء مصر مساء الثلاثاء الماضي لعدة دقائق، قبل أن يتجه لدول أخرى في المسار العشوائي الذي يدور به، على ارتفاع يبلغ نحو 190 كيلو متر خارج الغلاف الأرضي.