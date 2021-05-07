بعد عرضه في الاختيار 2.. تفاصيل معركة الواحات واستشهاد 11 ضابطا

تستعرض الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 تفاصيل معركة الواحات البحرية التي استشهد فيها 11 ضابطا ورقيب شرطة و4 مجندين، أثناء عملية إلقاء القبض على عناصر تكفيرية في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

اختطاف «الحايس»

تعود تفاصيل المعركة إلى عام 2017 وتحديداً يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك عندما اشتبكت قوات من الشرطة مع عدد من العناصر الإرهابية والتكفيرية في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، حيث أسفرت المعركة الدامية عن استشهاد عدد من الضباط ومجند بالإضافة إلى اختطاف النقيب محمد الحايس، معاون مباحث أكتوبر، الذي كان ضمن المأمورية التي أحبطت مخطط للجماعة التكفيرية لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مصر.

قوات الأمن تقضي على 15 إرهابياً من جماعة المرابطون

يذكر أنّ العناصر التكفيرية قد اتخذت من الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية مكان للاختباء عن أعين قوات الشرطة التي تمكنت من رصدهم وقامت بمهاجمتهم في المكان ذاته، وانتهت عملية تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وجماعة المرابطون إلى استشهاد 13 ضابطا و اختطاف النقيب «الحايس»، كما تمكنت القوات من قتل 15 إرهابياً حينها.

وتسلسل زمني بأحداث الواحات:

صباح يوم 20 أكتوبر أصدرت وزارة الداخلية، بيانا أعلنت من خلاله عن استشهاد 11 ضابطا ورقيب شرطة و4 مجندين وذلك خلال اشتبكات مع عناصر إحدى الجماعات الإرهابية بطريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتكثف وزارة الداخلية عمليات البحث للوصول إلى أحد الضباط المفقودين في العملية.

في الساعات الأولى من اليوم التالي أعلنت الوزارة أنها توصلت إلى هوية الضابط المفقود وهو النقيب محمد الحايس، معون مباحث قسم ثان أكتوبر.

«السيسي» يزور «الحايس» بعد تحريره

على مدار 10 أيام وتحديداً منذ يوم 22 أكتوبر تضاربت الأخبار عن استشهاد النقيب والعثور على جثمانه، إلاّ أنّ أسرة «الحايس» أكدت أن الأنباء التي تفيد بالعثور على جثته غير صحيحة وسط مطالبات لوزارة الداخلية بالبحث عن نجلهم والكشف عن مصيره، لتتلقى الأسرة البشرى يوم 31 أكتوبر أنّ «الحايس» حي يرزق وجرى تحريره من أيدي الإرهابيين الذين قاموا باختطافة وإصابته بطلق ناري في القدم، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة النقيب المحرر مطلع شهر نوفمبر عقب عودته إلى منزله.