جوامعنا.. مسجد «أبو بكر الصديق» قبلة صلاة التراويح في رمضان بالإسماعيلية

في قلب مدينة الإسماعيلية تظهر مأذنة مسجد أبو بكر الصديق أكبر مساجد الإسماعيلية مساحة في المحافظة، إلا أن المسجد ليس مأذنة عالية فقط فهو قبلة المصلين في شهر رمضان وخاصة صلاة التراويح والفجر.

يطل مسجد أبو بكر الصديق على ميدان شمبليون أحد أكبر ميادين المحافظة في حي أول الإسماعيلية، وعلى بعد خطوات قليلة من ديوان مديرية أمن الإسماعيلية.

أنشأته شركة المقاولون العرب ليستوعب 3 آلاف شخص مصلي

يعتبر مسجد أبو بكر الصديق من أكبر مساجد محافظة الإسماعيلية وأكثرها استيعاباً للمصلين، إذ يستوعب المسجد نحو 3 آلاف مصلي داخل المسجد وفي الصحن الخارجي له.

أنشات شركة المقاولون العرب المسجد في عام 1999، وكان شاهداً على أكبر جنازات المحاظة وعلى رأسها جنازة المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولون العرب، ووزير الإسكان والتعمير الأسبق.

يستقبل المسجد المصلين يومياً في شهر رمضان في الصلوات الخمس وتُقام فيه صلاة التراويح يومياً بإشراف مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، ويتم تجهزيه حالياً لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك.

زخارف إسلامية فريدة وصيانة مستمرة

يتميز المسجد إلي جوار مساحته الواسعة بوجود زخارف إسلامية متعددة، في جوانب وسقف المسجد تختلف عن باقي مساجد المحافظة.

وتعمل مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتعاون مع رجال الأعمال على صيانة المسجد بشكل مستمر وإجراء التعديلات اللازمة له بما يتناسب مع المصلين.

وأجرت محافظة الإسماعيلية أعمال صيانة للمسجد في عام 2016 افتتحها عقب انتهائها، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وشوقي علام مفتي الجمهورية.

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية فإن المسجد تكلفت صيانته مايقرب من مليون ونصف المليون جنيه، وأجريت الصيانة لما يقرب من 15 شهر تقريباً.

متابعة من الأوقاف

وأكد الدكتور صبري عبادة مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن المديرية تولي مسجد أبو بكر الصديق اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أكبر مساجد المحافظة.

وأضاف أنه جرى التنبيه على تعقيم المسجد قبل صلاة العشاء وعقب انتهاء التراويح مباشرة باعتباره أكبر توقيت يتوافد فيه المصلون على المسجد، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كاملة وإحضار كل مصلي للمصلي الخاص به وارتداء الكمامة لمنع تفشي فيروس كورونا.