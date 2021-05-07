موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 26 لـ ياسر جلال

كشفت شبكة تليفزيون الحياة، عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 26، للفنان ياسر جلال، وذلك مساء اليوم الجمعة، حيث تضم أحداثًا مهمة، لا سيما بعدما شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الحلقة الماضية.

ويأتي موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 26، في تمام الساعة 12:10 مساءً على شاشة قناة الحياة، أما عن موعد الإعادة فيكون في تمام الساعة 7 صباحا، أما موعد الإعادة الثانية فسيكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

أحداث وأبطال مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل هو بطولة ياسر جلال ونور ونرمين الفقي ومحمود عبدالمغني وأحمد حلاوة ورنا رئيس ومحمد عادل وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

تدور أحداث مسلسل ضل راجل، حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

رنا رئيس

وكانت الفنانة الشابة رنا رئيس، قد أكدت أنها تعرضت لإصابات خلال تصوير مشاهدها في مسلسل ضل راجل، لا سيما المُتعلقة بالضرب من ياسر جلال، قائلة: «أصيب وجهى بورم، ومرة أخرى تورمت ذراعي، لكن بالتأكيد ياسر جلال لم يقصد ذلك، خاصة أن لدينا رغبة أن تظهر المشاهد بشكلٍ طبيعي وتصل لقلب الجمهور».

وأكدت أن المسلسل يحمل رسائل مهمة للأسرة المصرية جميع، لعلّ أبرزهم توعية البنات بعدم الوصول إلى تلك المرحلة التى وصلت إليها «شهد» وألا تتعامل بسذاجة مع الآخرين، وكذلك توعية الزوج بأن يحسن معاملته لزوجته وألا يسىء لها إطلاقاً، وأن يحافظ رب الأسرة على أبنائهم وينصحهم مهما وقعوا فى الخطأ.

سيرة ومسيرة

يذكر أن الفنان ياسر جلال، قد حقق نجاحًا منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين في التلفزيون ‏والسينما، حيث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، وبعد تخرجه مباشرة عمل في مسرحية «رحمة وأمير الغابة»، وعقب أداء الخدمة العسكرية عمل في المسرح والتلفزيون.

قدم ياسر جلال عدد كبير من الأعمال أبرزها «لن أعيش في جلباب أبي، الوعد الحق، نحن لا نزرع الشوك، أولاد حضرة الناظر، البطل، ورحيم، وظل الرئيس، والفتوة»