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محمود مسلم

شؤون الحرمين تطلق تطبيق «جوامع الأدعية»

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الوطن
02:59 م | الجمعة 07 مايو 2021
مكة المكرمة

مكة المكرمة

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبيق (جوامع الأدعية)، ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة، حيث يعنى التطبيق بجمع الأدعية في إصدار إلكتروني موسوم بـ :(الدرر اللوامع من الأدعية الجوامع)، وهو منتخب من صفوة الدعوات من محراب الكعبة المشرفة في قنوت الوتر،؛ ليكون زاداً للتقرّب إلى الله -عزوجل- وسؤاله واللجوء إليه والتضرع بين يديه.

ويحتوي التطبيق على نحو مئة دعاء من القرآن الكريم والسنة النبوية وأدعية أئمة السلف، ويضم أدعية الختم والقنوت لأئمة المسجد الحرام، في جمع شامل ومدقق وتقسيم مميز وحلة قشيبة.

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