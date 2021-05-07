خطباء المساجد في شمال سيناء يحذرون المصلين من خطورة كورونا

حذرت المساجد بشمال سيناء، المواطنيين أثناء صلاة الجمعة، اليوم، من التهاون وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر بوسط العريش، إن الوقاية من أساسيات الدين الإسلامى، وأن الأحاديث النبوية تنص على ألا ضرر أو ضرار، وهناك حديث نبوي صريح مفاده ألا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، مشيرا إلى أن عملية الخروج الى الأماكن المزدحمة وبدون كمامة هى من التهلكة التى حذر منها الإسلام.

وأضاف شيخ مسجد النصر أن بيان مديرية الصحة الذى وصل الى المساجد يدعو للخوف والتضرع والدعاء وأخذ جميع الاحتياطات الاحترازية.

وأشار الى أن مسجد النصر سوف تقام فيه صلاة العيد، داعيا المواطنيين الى إحضار المصلاة والكمامة والكحول، وعدم اصطحاب الأطفال، متمنيا أن يكون السلام في العيد بالنظر فقط دون المصافحة التى من المحتمل أن تنقل العدوى، وطلب الحضور لصلاة العيد مبكرا لترتيب الآماكن سواء خارج المسجد أو داخله، أو على منطقة الحديقة المجاورة للمسجد، شرط أن يكون هناك تباعد بين المصلين بالشكل المطلوب حتى يتمكن الجميع من الخروج بكل أمان، ودعا من يشعرون بأى أعياء عدم الخروج من المسجد للصلاة، موضحا أن صلاة فى بيتك أفضل لك وللجميع من المصلين.

وكانت المساجد بشمال سيناء ركزت فى صلاة الجمعة على ليلة القدر وفضلها وتحريها فى الآيام الوترية من العشر الآواخر من الشهر الكريم، موضحة فضلها وقيمتها بأنها بألف شهر من العبادات كما جاء فى القران الكريم.

ومن جهة أخرى قامت مديرية الصحة بشمال سيناء بالعمل على توزيع كمامات على المصلين، وقام فريق الصحة برش كحول على ألابواب الرئيسية للمساجد لجميع المصلين أثناء الدخول لآداء صلاة الجمعة.

وقال فتحى عثمان مسؤل التثقيف بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن الصحة قامت بالتنسيق مع مديرية الآوقاف للعمل على أخذ جميع الاحتياطات لمواجهة فيروس كورونا من خلال الندوات التثقيفية والرش والتعقيم والحث على لبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة.