أخ يلحق بشقيقته بعد ساعات من وفاتها بكورونا في الغربية

نعى الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب وأمراض الروماتيزم بالغربية، اليوم الجمعة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة أقاربه بفيروس كورونا، حيث كتب «إن لله وأنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى ابن خالي محمد مصطفى الطليمي بعد ساعات من أخته شهداء كورونا في تلك الأيام المباركة، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الباشا بالمحلة الكبرى».

وفاة مدرس لإصابته بكورونا ولحاقه بشقيقته في أقل من 4 ساعات

وتابع استشاري القلب وأمراض الروماتيزم: «الدفنة بالمدافن الجديدة والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة.. الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة».

وكيل الصحة بالغربية استمرار حملات التطهير والتعقيم والوقاية من فيروس كوفيد

من جانبه؛ أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، تقدم التوعية الصحية للمواطنين، مؤكدا استمرار حملات التوعية، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي، لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يسهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور عبد الناصر، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظة، بالتنسيق مع الرقابة الداخلية وإدارة الثقافة والإعلام السكاني، وإدارة العلاقات العامة، لتكثيف حملات التوعية الصحية، مضيفا أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظة، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمواصلات العامة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وناشد فريق التواصل المجتمعي المواطنين مجددًا في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا، التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لمستشفيات المحافظة.