من 10 إلى 100 جنيه.. نقود جديدة لـ«العيديات» بماكينات الـ«ATM»

بدأت البنوك -منذ يومين- في تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»، التابعة لها، بنقود جديدة، وبفئات تبدأ من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه، بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر مصرفية، إن تغذية البنوك بالعملات الورقية الجديدة ذات الفئات الصغيرة جاء بالتزامن مع صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وصرف المعاشات الخاصة بالمواطنين، والعاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإقبال على اقتناء العملات الورقية الجيدة يزداد مع المناسبات والأعياد، خاصة عيد الفطر وعيد الأضحى، كونها تستخدم كـ«عيدية» للأطفال وصغار السن.

فرق عمل لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال فترة الإجازات

وتابعت المصادر، بأن البنوك شكلت فرق عمل لتغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار الأيام الماضية، التي شهدت إجازة لمدة 5 أيام متصلة، بمناسبة عيد القيامة واحتفالات شم النسيم وعيد العمال، مؤكدة أن فريق العمل مستمر أيضا في دوره خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، تجري متابعة تزويد ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها البنوك على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة، لخدمة احتياجات المواطنين للنقد الـ«كاش».

وأشارت إلى أنه تجري تغذية نحو 15 ألف ماكينة صراف آلي تمتلكها البنوك على مستوى محافظات الجمهورية، على مدار أيام الإجازات بالأموال اللازمة لعمليات السحب، وخدمة المواطنين، وحاملي البطاقات.

البنوك إجازة من الأربعاء إلى الأحد بمناسبة عيد الفطر

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الأربعاء 12 مايو، إلى الأحد 16 مايو، وقال «المركزي» في بيان: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021».