قصة مصرع ربة منزل على يد شقيق زوجها بحلوان: «4 طعنات وهي صائمة»

واقعة مأساوية شهدتها منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، حيث أقدم مريض نفسي على قتل زوجة شقيقه وهي صائمة بـ4 طعنات في الصدر، قبل ساعات قليلة من أذان المغرب، مدعيًا أن ذلك نتيجة خلافات عائلية.

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغًا يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تدعى رشا كامل 25 عامًا، مصابة بطعنات نافذة وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجنى عليها، ويدعى عمر صابر منصور، موظف أمن بمترو الأنفاق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى قيامه بشراء سكينة للأعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية بعد تعرضه لحادث طريق بمنطقة عين حلوان، ثم وفاة زوجته داخل أحد المستشفيات أثناء ولادتها فى شهر نوفمبر الماضي، ما دفع أشقاءه لإلحاقه بإحدى المصحات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق متصل، تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على المتهم الهارب في واقعة قتل شاب بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، حيث تم ضبط وإحضار المدعو محمد سالم، هارب، المتهم هو وشقيقه المدعو «أحمد»، (مضبوط)، بقتل المجني عليه يوسف عيسى، 20 سنة، بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول اخذه الجناه من الضحية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، إلى اختباء المتهم في إحدى الأماكن السكنية بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري عبارة بندقية خرطوش.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمة مكان اختباء المتهم والقت القبض عليه وعثر بحوزته علي السلاح الناري.