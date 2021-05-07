المفتي يحذر من خطورة قطع صلة الرحم: مخالف لشرع الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله جعل اسم «صلة الرحم» مشتقًا من اسمه «الرحمن»، ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، والله يرتب له قطيعة تؤثر عليه في الدنيا أو الآخرة، وهو في حالة قطيعة مع شرع الله لأن الله أمره أن يصل الرحم.

مسألة التقارب والقرب مهيمنة على شهر رمضان

وأضاف «علام» في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الجمعة، أن مسألة التقارب والقرب مهيمنة على أجواء شهر رمضان الكريم، وأولها التقرب إلى الله من خلال بعض العبادات مثل الصوم والصلاة، والانقطاع عن الطعام، والدعاء، والحياة المنظمة في العبادات والعمل.

وتابع، أن لمسات القرب من الله مهيمنة على الإنسان في الشهر الكريم، كما يقرّب شهر رمضان جميع أفراد الأسرة، وقضية الأرحام يهتم بها القرآن الكريم اهتماما بالغا في الكثير من التفاصيل.

صيام 6 أيام من شهر شوال

وفي وقت سابق، كشف الدكتور شوقي علام أن الله شرع للمسلمين صيام 6 أيام من شهر شوال كشكل من أشكال صيام التطوع، كما ورد عن النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، مؤكدا أنه يحرم الصوم خلال أول يوم في عيد الفطر، وكذلك يحرم أن يصوم الشخص أيام التشريق في الشهر العربي، ويمكن أن يصوم الشخص أيام الإثنين والخميس كما كان يفعل النبي محمد في حياته، مؤكدا أن هذا الصيام يقرب إلى الله لأنه صيام تطوع، لافتا إلى أن هناك 5 أيام في سنة محرم فيها الصوم وهي أول يوم في عيد الفطر وكذلك أول يوم في عيد الأضحى و3 أيام التشريق عقب عيد الأضحى.

ولفت إلى أن صيام النصف من شعبان وصيام عاشوراء يعتبر ضمن صيام التطوع، مؤكدًا أن هناك استحبابا من جانب المالكية لصيام يومين معا بدل أن يصوم المسلم يوم واحد على سبيل التطوع.