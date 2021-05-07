استكمال أعمال رصف الطرق بديروط لتحسين البنية التحتية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق، بمختلف أرجاء مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، لافتًا إلى إنه جار رصف شوارع بديروط، طبقًا للمواصفات الفنية القياسية، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية، منها قطاع الرصف بدائرة المحافظة، لتحقيق معايير السلامة والامان على الطرق وتسهيل الحركة على كل المحاور المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط: رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية

وأكد محافظ أسيوط حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع رصف الطرق، مؤكدًا أنه يتابع يوميًا نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع وتذليل العقبات، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية المستدامة، موجها رؤساء المراكز بضرورة متابعة أعمال الرصف، لضمان سير العمل بها والانتهاء منها في أسرع وقت، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية والمواصفات القياسية في عمليات الرصف، حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم من قبل المحافظة، لضمان وجود شبكة طرق آمنة بجميع قرى ومراكز المحافظة.

عيون: استكمال رصف شارع الثلاثيني بتقسيم أبو جبل

من جانبه؛ أوضح عيون إبراهيم نائب رئيس مركز ديروط، أنه جار استكمال رصف شارع الثلاثيني بتقسيم أبو جبل بمدينة ديروط، طبقًا للمواصفات الفنية القياسية، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2020/2021، لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الشوارع والطرق بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتحسين حالتها وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات ورفع مستويات الأمان والسلامة والخدمات المقدمة للمواطنين.