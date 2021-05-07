اليابان تمدد الطوارئ في طوكيو لنهاية مايو ورفض شعبي لأولمبياد 2020

تفرض اليابان قيودا اجتماعية وسياسية فيما ينتشر فيروس كورونا، وذلك قبل أولمبياد طوكيو، التي تبدأ خلال 11 أسبوعا، ويعارض معظم اليابانيين استضافة الأولمبياد خلال الجائحة، بينما تبدو الحكومة اليابانية عازمة على إقامتها. وتقول وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس» إن سخط المواطنين اليابانيين ونفاد صبرهم يزداد، ويتراجع تعاونهم، بسبب رفض تنظيم أولمبياد طوكيو 2020، وهو ما يمكن أن يجعل الإجراءات أقل فعالية.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو، إن زيارة محتملة في منتصف مايو، من رئيس اللجنة الدولية الأولمبية توماس باخ، يزداد تحققها صعوبة بسبب تمديد الطوارئ.

وكان موعد أولمبياد طوكيو العام الماضي المؤجلة قد تحدد بما بين 23 يوليو 2021 و8 أغسطس 2021.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، تجاوز أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ6 آلاف حالة للمرة الأولى منذ 16 يناير الماضي. وقال رئيس وزراء اليابان يوشيدا سوجا، في مؤتمر صحفي اليوم، في أوساكا، نقلته صحيفة «كيودو» اليابانية: «إنه جرى الكشف عن 6049 إصابة جديدة من بينها 1005 حالات في أوساكا، و907 حالات في طوكيو»، مضيفا أنه «توفي 120 شخصًا خلال يوم واحد، ويعد هذا هو ثاني أكبر رقم منذ بدء انتشار الوباء في البلاد».